『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』が17日に行われ、選手らが試合後インタビューに応じた。
RIZINオフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
（オススメ動画）
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