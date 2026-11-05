元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【阪神コーチ人事】『どうなのかなと思う点がある…』元巨人の矢野さんを招聘! ヘッドコーチは平田勝男! コーチ人事について思うことを話します!」に出演。藤川球児監督率いる阪神の打撃チーフコーチに、元巨人の矢野謙次氏が就任することについて、自身の考えを語った。

藤川球児監督

藤川球児監督

高木豊氏が矢野謙次氏の阪神打撃チーフコーチ就任について語る

元巨人の矢野氏が阪神の打撃チーフコーチに就任することについて、高木氏は「まあ、矢野謙次というね、バッティングコーチもいるけども」と切り出し、「どうなんかなと思うよな」と率直な印象を口にした。

続けて、矢野氏が巨人、日本ハムでプレーし、コーチも務めてきた経歴について話題が及ぶと、「まあ、ちょっと異例っちゃ異例だよね」とコメント。阪神が矢野氏を招聘した理由について尋ねられると、「まかなうんであれば、阪神だっていい選手いたしね。声をかければ……いなかったのかね、そこら辺が」と、阪神OBを起用する選択肢にも言及し、「あっち行きこっち行き、なんかコーチが回ってる感じがするよね」と、近年のコーチ人事についても自身の印象を語った。

その後、矢野氏が藤川監督と同級生であることに触れられると、高木氏は「まあ、そこまで影響力のある人間かどうかっていうのも分からないし。まあ、でもそんなに影響力はないと思うよ」と述べ、「例えば巨人の伝統だとか、まあそういうのは知ってるよね。知ってる人間だし。いや、だからそれを阪神が受け入れるとは思えないしな。ライバル球団がね」と説明した。

その上で、「まあ、そこら辺はやっぱり指導に特化してもらって、成長させてもらうというかね」と、矢野氏に期待する役割について言及。「やっぱり右バッターっていうのは阪神打線の中ではポイントになってくる打者が多いから。立石だってそうだしな。そういうところにつけるんじゃないの?」と、右打者の育成を担う可能性を挙げ、「急ピッチに集めたような、そんなこう急いだ感じがするけどね」と、今回のコーチ人事について語っていた。

【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は400万回を超える再生数を記録している。

野々村友紀子の夫・川谷修士が優しすぎる　旅行の行き先で修士は「北海道」を希望→野々村が「沖縄やんな?」と言うと…
松村沙友里、夫の両親に結婚前から何度も会いに行っていたワケ「私は…」
蒼井優は電気ケトルの調子が悪くなったときに…山里亮太が「結婚して良かった」と思った瞬間を明かし、取材現場が沸く「わー!」「すごい!」
まさに「職人芸」! “龍を継ぐもの”U-NEXT Pirates・仲林圭のスタンダードかつ美しいカンチャン選択をご覧あれ! 【Mリーグ10月30日(金)麻雀ch 1試合目 東城りお VS 内川幸太郎 VS 仲林圭 VS 逢川恵夢】
「榎木淳弥を笑わせろ選手権」に金田朋子・川島零士が挑戦! 金田の分析に「まずい…気に入られちゃった」
「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
「まだ人間が勝るぜ」関智一と戸谷菊之介がAIとのお絵描き対決に挑戦 - 虫のおもちゃに絶叫する関に対して戸谷の反応は…
絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
関連画像をもっと見る