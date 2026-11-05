元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【阪神コーチ人事】『どうなのかなと思う点がある…』元巨人の矢野さんを招聘! ヘッドコーチは平田勝男! コーチ人事について思うことを話します!」に出演。藤川球児監督率いる阪神の打撃チーフコーチに、元巨人の矢野謙次氏が就任することについて、自身の考えを語った。

藤川球児監督

高木豊氏が矢野謙次氏の阪神打撃チーフコーチ就任について語る

元巨人の矢野氏が阪神の打撃チーフコーチに就任することについて、高木氏は「まあ、矢野謙次というね、バッティングコーチもいるけども」と切り出し、「どうなんかなと思うよな」と率直な印象を口にした。

続けて、矢野氏が巨人、日本ハムでプレーし、コーチも務めてきた経歴について話題が及ぶと、「まあ、ちょっと異例っちゃ異例だよね」とコメント。阪神が矢野氏を招聘した理由について尋ねられると、「まかなうんであれば、阪神だっていい選手いたしね。声をかければ……いなかったのかね、そこら辺が」と、阪神OBを起用する選択肢にも言及し、「あっち行きこっち行き、なんかコーチが回ってる感じがするよね」と、近年のコーチ人事についても自身の印象を語った。

その後、矢野氏が藤川監督と同級生であることに触れられると、高木氏は「まあ、そこまで影響力のある人間かどうかっていうのも分からないし。まあ、でもそんなに影響力はないと思うよ」と述べ、「例えば巨人の伝統だとか、まあそういうのは知ってるよね。知ってる人間だし。いや、だからそれを阪神が受け入れるとは思えないしな。ライバル球団がね」と説明した。

その上で、「まあ、そこら辺はやっぱり指導に特化してもらって、成長させてもらうというかね」と、矢野氏に期待する役割について言及。「やっぱり右バッターっていうのは阪神打線の中ではポイントになってくる打者が多いから。立石だってそうだしな。そういうところにつけるんじゃないの?」と、右打者の育成を担う可能性を挙げ、「急ピッチに集めたような、そんなこう急いだ感じがするけどね」と、今回のコーチ人事について語っていた。