元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【阪神コーチ人事】『どうなのかなと思う点がある…』元巨人の矢野さんを招聘! ヘッドコーチは平田勝男! コーチ人事について思うことを話します!」に出演。藤川球児監督率いる阪神の一軍ヘッドコーチに平田勝男氏が就任することについて、自身の考えを語った。

藤川球児監督

高木豊氏が平田勝男氏のヘッドコーチ就任について語る

二軍監督から一軍ヘッドコーチに配置転換となる平田氏について、高木氏は「平田の仕えてきた監督見てみ。星野さん、野村さん、岡田さん」と切り出し、「この3人に仕えたら少々大丈夫だよ。何があったって」と太鼓判を押す。

さらに、「どんなことがあっても大丈夫だよ」と続け、「ただ年齢的に俺の1個下っていうことは67歳だから。もうそこら辺でぶち切れるか、ハハハって聞いてられるか。どっちかだと思う」と冗談交じりに語りながら、「まあ、ハハハって聞くタイプだよ」と、平田氏の人柄についても言及。また、「まあ、パイプ役にはならなきゃいかんというふうには思うけども、どこまでの役目をやるのかっていうことだよね」と述べた。

その後、改めて平田氏について話題が及ぶと、高木氏は「いい経験してるからね、平田はね」と評価。「星野さんにしっちゃかめっちゃかやられてるから。野村さんにはきゅうきゅうに絞られてるから。で、岡田さんには気を使いまくり」と振り返り、「もう七変化だよ、あいつは。すごい。いろんなことができるから大丈夫だよ」と語った。

また、「本当に殿堂入りだよ、ヘッドコーチとしての」「誰に仕えたかっていうのは大きいからね」と、平田氏の経験を改めて強調し、「平田のほうが野球は深いよ、絶対に。それはやっぱり経験がなせる技でさ。野球は本当に勉強してると思うし、身に染み付いてるものがあるだろうしね。藤川監督っていうのはもういきなり監督だから、分かってない部分もたくさんあると思うわ」と持論を展開。

その上で、「平田の意見がどのぐらい通るかね。そういうのは大切なことだと思うけどな」と、平田氏が新体制で果たす役割に注目していた。