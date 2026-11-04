元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「赤星がコーチ人事&ドラフトについて語る!!」に出演。阪神・石井大智の先発転向について、自身の考えを語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が石井大智の先発転向について語る

石井の先発転向が話題に上がると、赤星氏は「石井の先発っていうのは、僕はありっちゃありだとは思うんですけど」と自身の考えを述べ、その理由を「やっぱりケガしたっていうのも大きいと思うし、ある程度、工藤、木下っていうところの目処が立ったっていうところもあるとは思うんですけど」と説明した。

また、阪神がドラフトで獲得した投手たちにも触れ、「ある程度この中の誰か1人でも入ってきてくれれば、それは石井くんの先発転向っていうのはね(プラスになる)」と、新人投手の台頭が先発転向を後押しする可能性に言及。続けて、「まあ、でも彼が先発にもしハマってくれたら、それは先発の数的にはすごく大きいと思うから」と、石井投手が先発として活躍することへの期待を口にした。

そして、「だから本当にルーキーでも、誰かがそういう先発枠を争うような選手とか、中継ぎの一枠を争う選手が出てきてくれると、すごく大きいなとは思うんで」と、来季の投手陣について語っていた。