『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』が31日、さいたまスーパーアリーナにて行われ、榊原信行CEOが大会を総括した。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】ホベルト・サトシ・ソウザ、AJマッキーとの激闘に敗れる「打撃が重い」とBellatorトップクラスの実力に脱帽『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』
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🎬【お茶目】クレベル・コイケ、屋外での計量に思わず本音が ピットブルは“王者対決”を前に日本語を交え挨拶『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』公開計量
https://youtu.be/IE0FyTnesls
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