朝倉未来、牛久絢太郎、斎藤裕、平本蓮、武田光司、金原正徳、浅倉カンナ、スダリオ剛、山本空良、太田忍、V.V Mei、上田幹雄、榊原信行CEOが3日、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード発表記者会見に登場。意気込みを語った。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】平本蓮、”通訳”越しにSNSの使い方を反省！？「まさか朝倉未来に訴えられるとは」 『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード発表記者会見
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🎬【RIZIN】平本蓮、“宿敵”朝倉未来に対してディスる！？『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』
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