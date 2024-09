アルマビアンカは、「AMNIBUS」にて「夏目友人帳×サンリオキャラクターズ」の商品2種の受注を9月17日に開始した。

パーカー

ニャンコ先生とハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、マイメロディのイラストをパーカーに仕上げた。シンプルなプルオーバータイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広く使用できるという。

価格は、7,678円。

パーツ付きBIGアクリルスタンド

ニャンコ先生とハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、マイメロディのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げた。

価格は、1,980円。

(c) 緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPR.NO.L653975