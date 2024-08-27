JR九州は27日、「南九州 DE 超回復 ～HEALING JOURNEY in 熊本・宮崎・鹿児島～」キャンペーン(10月1日から開催)に合わせ、熊本県、宮崎県、鹿児島県をお得に周遊できる特別企画乗車券「南九州 DE 超回復! きっぷ」を発売すると発表した。

「南九州 DE 超回復! きっぷ」は熊本県、宮崎県、鹿児島県のJR線が連続する3日間乗降り自由に

「南九州 DE 超回復! きっぷ」は、熊本県、宮崎県、鹿児島県に設定した対象エリア内の新幹線と特急列車、快速・普通列車の普通車自由席が連続する3日間乗降り自由に。普通車指定席も3回まで利用できる。特急券またはグリーン券の別途購入で「36ぷらす3」にも乗車できる。

9月1日から販売開始し、10月1日から利用できる。販売期間は2025年3月22日まで、設定期間(利用期間)は2025年3月31日まで。販売は利用日の7日前までとされている。販売額は大人1万5,000円・こども6,000円。JR九州インターネット列車予約にて販売する。

なお、「南九州 DE 超回復! きっぷ」の購入者を対象に、高速バス「B＆Sみやざき号」をお得に利用できる割引きっぷ「南九州 DE 超回復! B＆Sみやざききっぷ」も発売。9月1日から販売開始し、10月1日から利用できる。販売期間・設定期間ともに2025年3月31日まで。新八代駅から各停留所までの販売額は、人吉ICまで1,200円、えびのICまで2,000円、小林ICまで2,000円、都城北まで2,800円、宮崎駅・宮交シティまで3,150円(いずれもこども半額)。JR九州の「みどりの窓口」で販売する。