

Prime Videoで12月22日より配信されている『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメン

タル』シーズン 13 COMBINEDで、『ドキュメンタル』初参戦となるEXIT(兼近大樹・り

んたろー。)とニューヨーク(嶋佐和也・屋敷裕政)の2組にインタビュー。同世代だという

EXITとニューヨークが、参戦を決めた経緯から準備段階、そして実際に出演して感じたこ

とをざっくばらんに話してくれた。

（オススメ動画）

🎬人気芸人たちが“オズワルド畠中の熱愛”＆“和牛の解散”にコメント EXITが解散の危機を告白！？『ドキュメンタル』シーズン13 COMBINED 配信記念 コンビ対決 決起集会

https://youtu.be/GHl2IOgNz0g

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