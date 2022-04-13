お笑いコンビ・EXITが12日、都内で行われた「〈ELECTRON(エレクトロン)〉デンキバリブラシ2.0+ボディ 新製品発売イベント」に出席した。
（記事＆写真）
📸EXIT兼近、プラチナホワイト髪にした理由語る 八乙女光との約束も「心残りで」
https://news.mynavi.jp/article/20220412-2320016/
（オススメ動画）
🎬EXIT兼近、Hey!Say!JUMP八乙女光との約束「本当にしてやろうと思って」脱ピンクの理由明かす「〈ELECTRON(エレクトロン)〉デンキバリブラシ2.0+ボディ 新製品発売イベント」
https://youtu.be/RD070hP_GQg
🎬【独占】EXIT兼近の月収に、りんたろー。が愕然!?「引きました」「稼げるものやろうかな」 「くら寿司 スカイツリー押上駅前店」記者発表会
https://youtu.be/LztYQs7u02g
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