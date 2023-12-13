アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2023FNS歌謡祭・第2夜』が、きょう13日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり。
■18時半～
・ASKA「PRIDE」
・新しい学校のリーダーズ「狙いうち」
・ano「ちゅ、多様性。」
・THE ALFEE × ガチャピン・ムック「星空のディスタンス」
・高嶺のなでしこ「可愛くてごめん」
・FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
■19時頃～
・ウルフルズ × ウルトラズ「ガッツだぜ!!」「太陽に勝つ」
・SEKAI NO OWARI「最高到達点」
・宝鐘マリン「美少女無罪・パイレーツ」
・福山雅治「Squall」「虹」
・僕が見たかった青空「卒業まで」
・Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」
・モーニング娘。'23「すっごいFEVER！」
柏木由紀 × モーニング娘。'23「恋愛レボリューション21」
・緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
■20時頃～
・aiko「星の降る日に」
・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー ハイパースクールRemix」
・ENHYPEN「Sweet Venom」
・キタニタツヤ「青のすみか」
・KinKi Kids「シュレーディンガー」
・Creepy Nuts「ビリケン」
・櫻坂46「承認欲求」
・Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
・milet「Anytime Anywhere」
●スキマスイッチ デビュー20周年 スペシャルコラボメドレー
・スキマスイッチ × 大野雄大・花村想太(Da-iCE)「全力少年」
・スキマスイッチ × 上白石萌音「奏(かなで)」
・スキマスイッチ × 竹内涼真「ボクノート」
・スキマスイッチ × はっとり(マカロニえんぴつ)「藍」
■21時頃～
・生田絵梨花「ウィッシュ～この願い～」
・＝LOVE「ラストノートしか知らない」
・AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」
・King Gnu「SPECIALZ」
・THE ALFEE × ハローキティ「メリーアン」
・TUBE × GACKT「サヨナラのかわりに」
・羊文学「more than words」
・広瀬香美 × Night Tempo「ロマンスの神様」
・マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
・山崎育三郎（ミュージカル『トッツィー』 カンパニー）「止められない Unstoppable」
・ゆず × 櫻坂46「ビューティフル」
・Little Glee Monster「UP TO ME!」
■22時頃～
・INI「FANFARE」
・ASKA「地球という名の都」
・上白石萌音「ひかりのあと」
・さだまさし × 三浦大知「風に立つライオン」
・THE RAMPAGE「Summer Riot ～熱帯夜～」
・SixTONES「アンセム」
・Da-iCE「ダンデライオン」
・仲宗根泉(HY) feat. DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」
・フジコーズ「ウェーイTOKYO」
・ももいろクローバーZ「誓い未来」
・Liella!「シェキラ☆☆☆」
◆VTRナレーション：早見沙織