フジテレビ系音楽特番『2023FNS歌謡祭』(6日・13日18:30~)の第2弾出演アーティストが発表された。

数多くの名曲を世に送り出し、昨年デビュー50周年を迎えたユーミンこと松任谷由実の名曲をアーティストがカバー。森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレインからなるボーカルユニット・LA DIVAが「春よ、来い」を。松下洸平が「卒業写真」を。さらに、ユーミン本人の出演も決定し、乃木坂46とのコラボで「守ってあげたい/乃木坂46 cheers 松任谷由実」を披露する。

神秘のベールに包まれていた令和を代表する歌い手・Adoが、ついにお台場に降臨。フジテレビ湾岸スタジオ屋上の特設ステージから、東京の夜景をバックに、大ヒット中の「唱」と、『めざましテレビ』のオープニングテーマ「いばら」の2曲を披露する。

第1弾出演アーティストとともに発表され、多くの話題を呼んでいる仲宗根梨乃監修によるダンス企画に参加するメンバーを発表。第1夜に出演するグループを中心に、代表者7人によるスペシャルメンバーが一夜限りのステージを披露する。参加メンバーは、Snow Manのラウール、BE:FIRSTのSOTA、JO1の川尻蓮、&TEAMのK、GENERATIONSの中務裕太、DA PUMPのKENZO、そして、三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOと、各グループからダンスの猛者7人がそろった。

第2夜では、デビュー20周年を迎えるスキマスイッチのスペシャルコラボメドレーが実現。Da-iCEの大野雄大、花村想太と「全力少年」を。マカロニえんぴつのはっとりと「藍」を。上白石萌音と「奏(かなで)」をコラボレーションする。さらに、このスペシャルメドレーに俳優の竹内涼真が参加し、「ボクノート」を披露する。

来年4月にAKB48を卒業することを発表した柏木由紀も登場。モーニング娘。'23とコラボし、モーニング娘。の人気曲の1つでもある「恋愛レボリューション21」を披露する。

さらに、ジャルジャルのコント「ウルフルズに影響されている奴」に登場する、“ウルフルズに影響を受けていそうに見えるが決してそれを認めない架空バンド”ウルトラズが『FNS歌謡祭』に登場。本家本元であるウルフルズと夢のコラボレーションが実現する。ウルフルズの名曲「ガッツだぜ!!」と、ウルトラズの最新アルバムから、トータス松本プロデュース曲の「太陽に勝つ」をコラボレーションする。

■第1夜出演アーティスト(★は追加アーティスト)

AI

adieu

★Ado

石崎ひゅーい

井上芳雄

ウマ娘(スペシャルウィーク役:和氣あず未、トウカイテイオー役:Machico、ウオッカ役:大橋彩香、ダイタクヘリオス役:山根綺、サトノダイヤモンド役:立花日菜、キタサンブラック役:矢野妃菜喜、シンボリクリスエス役:春川芽生)

EIKO(上白石萌歌)

海宝直人

ガチャピン・ムック

関ジャニ∞

木梨憲武

King Gnu

工藤静香

ClariS

★K(&TEAM)

劇団四季『アナと雪の女王』

郷 ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

ジェジュン

GENERATIONS

柴咲コウ

渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図

JUJU

女王蜂

SUPER BEAVER

Snow Man

SEVENTEEN

DA PUMP

DISH//

所 ジョージ

NiziU

乃木坂46

浜崎あゆみ

ハライチ

坂東玉三郎

BE:FIRST

ヒロミ

福山雅治

松下洸平

★松任谷由実

三浦大知

水樹奈々

宮野真守

ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー(堂本光一、観月ありさ、小堺一機)

森高千里

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)

LE SSERAFIM

LUNA SEA

■第2夜 出演アーティスト(★は追加アーティスト)

INI

aiko

新しい学校のリーダーズ

ano

生田絵梨花

=LOVE

★ウルトラズ(ジャルジャル:福徳秀介、アイロンヘッド:辻井亮平、クロスバー直撃:渡邊センス)

★ウルフルズ

AKB48

ENHYPEN

GACKT

ガチャピン・ムック

上白石萌音

キタニタツヤ

KinKi Kids

King Gnu

Creepy Nuts

櫻坂46

さだまさし

THE RAMPAGE

THE ALFEE

スキマスイッチ

SixTONES

SEKAI NO OWARI

Da-iCE

★高嶺のなでしこ

★竹内涼真

TUBE

DOZAN11(三木道三)

Night Tempo

仲宗根 泉(HY)

ハローキティ

羊文学

広瀬香美

福山雅治

★フジコーズ

FRUITS ZIPPER

宝鐘マリン

僕が見たかった青空

マカロニえんぴつ

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

milet

★モーニング娘。’23

ももいろクローバーZ

山崎育三郎(ミュージカル『トッツィー』カンパニー)

ゆず

Liella!

Little Glee Monster

緑黄色社会

ほか

(C)フジテレビ