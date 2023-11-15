

歌舞伎俳優の中村獅童と、長男・小川陽喜、次男・小川夏幹が13日、都内で行われた歌舞伎座「十二月大歌舞伎」(12月3日初日-12月26日千穐楽)の第一部で上演される超歌舞伎 Powered by NTT『今昔饗宴千本桜』の取材会に登場した。

夏櫻丸を務める中村獅童の次男・小川夏幹は、今年6月に3歳の誕生日を迎え初お目見得となる。

本作には佐藤四郎兵衛忠信を勤める父・獅童、陽 櫻丸(はるおうまる)を勤める長男の小川陽喜(おがわはるき)のほか中村勘九郎、中村七之助らも出演 し、「超歌舞伎」の歌舞伎座初上演、初お目見得の舞台を華やかに飾る。

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