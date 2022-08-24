歌舞伎俳優の中村獅童と4歳の長男・小川陽喜くん、澤村國矢が20日、東京・新橋演舞場で明日同場所で開幕する『超歌舞伎2022 Powered by NTT』の取材会に出席した。
（オススメ動画）
🎬中村獅童の息子・陽喜くん、記者の質問に一生懸命回答するも伝わらず、父・獅童も「何の話？」 「超歌舞伎 2022 Powered by NTT」 会見
https://youtu.be/Xk1oT79HhHM
🎬中村獅童の長男・陽喜くん、記者からの質問に可愛すぎる回答連発、歌舞伎やってるお父さん「かっこいい」 「超歌舞伎 2022 Powered by NTT」 取材会
https://youtu.be/HrvxNkAmtzA
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