元プロ野球選手のイチロー氏が、YouTubeチャンネル『パワプロ・プロスピ公式チャンネル』で公開された動画「【イチロー・ダルビッシュ・大谷登場!】11周年特別スカウト選手先行公開! イチローも驚愕したプロ野球レジェンドたちの偉業とは? 【プロスピA】」に出演。田中将大に抱く印象を語った。

田中将大

イチロー氏が田中将大を高く評価

この動画では、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の11周年特別スカウト「ヒストリカルモーメント」に登場する選手を公開。プロ野球の歴代記録に関するクイズに答える形で、その選手たちについてイチロー氏が語った。

歴代最高勝率を記録した選手を問うクイズで、正解である田中将大の名前を即答したイチロー氏。田中の印象について聞かれると、「いやもう、ゲームを作る。田中と黒田はもうゲームを作る人」と、黒田博樹氏の名前も挙げた。

続けて、「もう安心。安定感半端ないし、やっぱり、ここまでに点取ればっていう感じがあるから。野手としては。テンポもいいし。あの時代はまだピッチクロックなんかないからね。それは野手としては気持ちのいい(テンポ)」と高く評価した。

さらに、イチロー氏は「田中や黒田って投げてたら、こいつのために点取ってあげなきゃって気持ちになるのよ。そういう気持ちにさせてくれるピッチャーだよね」と、野手の立場から2人の魅力を語った。

一方で、投手について「いい球投げるとか、もう自分のことを基本的に考えてるから」と自身の印象を話し、「野手は俺ら毎日出てんだよって思ってんの。お前もっとテンポよく投げろってなるのよ」と、野手側の本音も吐露。その上で、「でも、田中とか黒田は、なんかそれも分かってるんじゃないかなと思わせてくれるピッチャー」と改めて評価していた。