元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。1980年のドラフト会議で西武ライオンズから1位指名を受けた当時を振り返った。

石毛宏典氏がドラフト1位指名を受けた当時を回顧

プロ野球選手になると決意した経緯を聞かれた石毛氏は、駒澤大学を卒業する際もプロ入りを考えていなかったと告白。その後、社会人野球のプリンスホテルに進み、1980年には世界選手権大会に出場したという。

その活躍を受け、父親からプロ入りを勧められたそうで、「お前、大学4年でだいぶ金使ったんじゃ。プロ行って契約金でその金返せみたいな話でしたよ」と振り返った。

そこで石毛氏は、父親に「俺が今お世話になってるプリンスホテルは西武グループの中の一つの企業なんだと。同じグループに西武ライオンズがあるから、そこに指名されたら行ってもいい」「行かなかったら俺の人生任せてくれ」と伝えたという。また、「うちの支配人いわく、ホテルマンとしての所作が良かったらしいんですよ」「ホテルマンとしても立派にいけるという」と、プリンスホテルでの仕事についても、自身に合っていたようだ。

そして迎えたドラフト会議。当時、東京プリンスホテルで販売営業の仕事をしていた石毛氏は、事務所にいたところ、西武からの指名が決まったことを知らされたという。

しかし、そのときの心境について、「西武ライオンズのドラフト1位、やった! じゃないんですよ」と説明。「西武ライオンズですか? プロ行かなきゃいけないんですか……? みたいになったんですよ」と、意外な反応を明かした。

その上で、「そのとき初めて、プロ行くかみたいになったんですよ」と、プロ入りを決意した当時を振り返っていた。