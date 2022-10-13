

10月5日より猿若町発祥180年記念『平成中村座 十月大歌舞伎』が東京・浅草寺境内で開幕した。

『平成中村座 十月大歌舞伎』

【第一部】

一．双蝶々曲輪日記 角力場

ニ．極付幡随長兵衛「公平法問諍」

【第二部】

一．綾の鼓

二．唐茄子屋～不思議国之若旦那

＜公式HP＞

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/other/play/774

（オススメ動画）

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https://youtu.be/HrvxNkAmtzA

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