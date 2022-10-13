10月5日より猿若町発祥180年記念『平成中村座 十月大歌舞伎』が東京・浅草寺境内で開幕した。
『平成中村座 十月大歌舞伎』
【第一部】
一．双蝶々曲輪日記 角力場
ニ．極付幡随長兵衛「公平法問諍」
【第二部】
一．綾の鼓
二．唐茄子屋～不思議国之若旦那
＜公式HP＞
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/other/play/774
（オススメ動画）
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