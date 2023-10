『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』が11日に東京・東京体育館メインアリーナにて行われた。

『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』

『ACTORS☆LEAGUE 2022』は俳優たちが立ち上がり自ら企画プロデュース するエンターテインメントショー。高野洸プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が6月19日に日本武道館、黒羽麻璃央プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Baseball』が7月3日に東京ドームで行われ、今回岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が開催された。

今回は岡宮率いるDREAM CATERPILLARSと、昨年の主将・牧島輝の代理を務める糸川耀士郎が率いるSPARK SEEDSが対決。試合前には昨年に引き続き岡幸二郎が国歌斉唱を行い、DREAM CATERPILLARSは岡宮・田村心・長妻怜央・松田凌・山田ジェームス武、SPARK SEEDSは糸川・川上将大・里中将道・田淵累生・中本大賀がスターティングメンバーとなった。

試合の合間には、ビアボール応援団長の高橋健介と応援副団長の高野洸も登場。第2クォーターが終わった時点で22対22と白熱した戦いを見せる。ハーフタイムにはハッピーエンジェルの雷太、ハッピーゴッドの岡、ハッピーボスの丘山晴己によるハッピーなショー、そしてチアリーダーの高野は3曲を披露し盛り上がる一幕も。第3クォーター後には、観客からのサプライズエールが両チームへ元気を与えていた。

最終的には56-50でDREAM CATERPILLARSが勝利。岡宮はメンバーから胴上げされ、糸川は涙を見せる。勝利チームの岡宮は「本当にSPARK SEEDSが強くて、最後とか肺が破れるんじゃないかってくらいみんな走ったと思うんけど、これ(賞品のバスケットボール)を、使ってみんなでまた練習しましょうよ!」と叫ぶ。また、マスコットキャラクター・バチュケの声を務めていた声優の小野賢章も登場し、会場には歓声が起こった。

最後に岡宮はプロデューサーとして「僕らは去年(負けて)本当に悔しくって、絶対に勝とうって決めて、絶対にリベンジだと言って、本気で練習してきたんです。負けたからこそSPARK SEEDSの気持ちが本当にわかって。でもまだ次のことは、やれるかどうかも何も決まってないです。応援してくださってる皆さんのお声によると思いますし、今回出れなかったメンバーも含め、戻ってきてもらって、全員で本気のバスケでぶつかり合って、戦おうじゃないかと、俺は思ってます」と熱い思いを表す。「勝負って、勝ちとか負けとかがついちゃうけど、そういうことよりも本気で向かっていくことが素敵だと思っているので、そういう姿を皆さんから受け取れて、元気をもらいました。これからも夢のような1日を皆さんと一緒に作りたいし、作っていきましょうね!」と語りかけた。

同イベントはABEMA PPV ONLINE LIVEにて独占配信されるほか、2024年6月にBlu-rayの発売も決定。追加グッズとオンラインくじも発売される。

各賞受賞者コメント

・バチュケ賞:松田凌

まさか自分がこのような賞をいただけるとは思っていませんでした。私ごとで、前回みんなにご迷惑をおかけしたんですけど(怪我による棄権)、あの後仲間たちから熱いお言葉をいっぱいもらって、今日はどうにか恩返ししたいと思ってました。できたかな? 終わった後、勝利チームも負けてしまったチームもすごく美しい涙を流してました。この涙がより僕たちを強くして、また新しいドラマを生んでいくんだと思います。これからもよろしくお願いいたします。

・ひらがなあくたーずりーぐ賞:長妻怜央

僕は去年緊張してて、個人プレーが多かったんですけど、今回は仲良くなったメンバーいますんで、(賞品でもらったよみうりランド乗り物券を掲げ)その人と一緒に行きたいなと思います。

・ポスタライズ賞:田淵累生

負けるってこんな悔しいんですね。輝から朝「まかせたぞ」とLINEをもらっていて、勝ちたかったですし、耀士郎さんのために本当に勝ちたかったんですけど、マジで悔しいです、来年もし可能であれば絶対にリベンジしたいです。

・ハッスル賞:寶珠山駿

去年は悔しい思いをして(怪我による棄権)、この素晴らしい景色を見ることができなかったんですけど、この賞を獲ったのも、本当にDCのメンバーのおかげだと思います。ありがとうございます。

・ビアボール賞:松島勇之介

負けちゃいましたね。でも、うちのチーム誰1人負けを信じてないですし、最後の最後まで勝てることを信じていました。これはもし来年、できることなら、リベンジです! その時に私の髪型がどうなってるかは今わかりません! ありがとうございました。

・MVP:田村心

いい電動自転車を持ってるので、いい電動自転車はお母さんにあげて、僕はこれ(賞品のカスタム自転車)使います!

出演者

・キャプテン 岡宮来夢(DREAM CATERPILLARS) 糸川耀士郎(SPARK SEEDS)

・DREAM CATERPILLARS チームメンバー(五十音順)

石橋弘毅 加藤大悟 木内健人 木原瑠生 笹森裕貴 田村 心 永田聖一朗 長妻怜央 平賀勇成 寶珠山 駿 松田 凌 持田悠生 山田ジェームス武

・SPARK SEEDS チームメンバー(五十音順)

安東秀大郎 石川凌雅 岩崎悠雅 川上将大 京典和玖 定本楓馬 里中将道 立花裕大 田淵累生 土屋直武 中本大賀 松島勇之介 山崎晶吾(※崎はたつさき)

・監督:大野拓朗(DREAM CATERPILLARS) 郷本直也(SPARK SEEDS)

・解説:岡幸二郎 藤田 玲

・DJ:RAITA(雷太)

・レポーター:唐橋充

・ハーフタイムショー:高野洸

・公式マスコット:バチュケ(声:小野賢章)

・総合演出:植木豪