「2.5次元」の最新情報・話題まとめ
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2019年04月06日(土)
『3年A組』動画に反響の「テレビバ」 日テレ終了番組を4年ぶり復活
テレビ 04/06 07:00
2019年03月18日(月)
MANKAI STAGE『A3!』千秋楽が生中継! 荒牧慶彦､河合龍之介らが意気込み語る
WOWOW 03/18 13:00
2019年03月13日(水)
3月のＷＯＷＯＷは“春のイケメン祭り”! 「虫籠の錠前」「髑髏城の七人」「MANKAI STAGE『A3!』」など放送
WOWOW PR 03/13 17:00
2019年03月07日(木)
崎山つばさ、「刀剣男士」紅白で親戚の応援団発足! 初主演映画でさらに飛躍
映画 03/07 11:30
2019年02月10日(日)
清原翔、自分とは真逆の口達者な役柄は「ハードルを越えないとやれない」
WOWOW 02/10 17:45
2019年02月07日(木)
バカリズム･小出祐介･夢眠ねむ『アイキャラ4』“VRフェス”開催
テレビ 02/07 12:00
2019年01月25日(金)
【プレゼント】『映画刀剣乱舞』出演、鈴木拡樹＆山本耕史サイン入りチェキ
映画 01/25 11:48
鈴木拡樹×山本耕史、2.5次元＆『刀剣乱舞』に感じた無限の可能性とは
映画 01/25 11:30
2019年01月21日(月)
シソンヌじろう×黒羽麻璃央ら2.5次元俳優、コメディドラマ配信
テレビ 01/21 17:00
2019年01月18日(金)
鈴木拡樹・荒牧慶彦ら、鏡開きでハプニング? 『映画刀剣乱舞』公開
映画 01/18 12:30
2018年12月31日(月)
櫻井翔、刀剣男士に「いらっしゃいませ」 加州清光はフランクに対応
テレビ 12/31 14:14
山内惠介に迫る、時間遡行軍の魔の手…! 刀剣男士が見事な戦い
テレビ 12/31 13:21
2018年12月30日(日)
三日月宗近ら刀剣男士、サザンオールスターズに手拍子で盛り上がる
テレビ 12/30 14:36
2018年12月29日(土)
刀剣男士、紅白は「平成最後にふさわしい戦い」 突然の一句にも対応
テレビ 12/29 13:35
2018年12月27日(木)
鈴木拡樹、『映画刀剣乱舞』大ヒットへ願掛け? 最後の暴露に観客驚き
映画 12/27 23:19
2018年12月21日(金)
鈴木拡樹と清原翔のW主演ドラマ『虫籠の錠前』出演者が発表
WOWOW 12/21 18:00
2018年12月12日(水)
『映画刀剣乱舞』、完成披露は12月27日に! 第3弾ムビチケビジュアルも公開
映画 12/12 16:00
2018年12月01日(土)
鈴木拡樹＆清原翔がバトル・アクションドラマ『虫籠の錠前』でW主演
WOWOW 12/01 10:30
2018年11月20日(火)
鈴木拡樹ら、刀剣男士のアクションが光る 『映画刀剣乱舞』特報公開
映画 11/20 08:00
2018年11月07日(水)
“狂言”から“2.5次元”まで - 感性を揺さぶる、熱い「演劇」番組5選
WOWOW PR 11/07 12:00
2018年10月12日(金)
佐伯大地、俳優の「咆哮」詰めた1st写真集! 台湾でドラマチックな姿
ブック 10/12 10:00
2018年08月27日(月)
2.5次元俳優の北村諒「役者でない自分詰め込んだ」編集長シリーズ第2弾
芸能 08/27 09:30
2018年05月31日(木)
鈴木拡樹の三日月宗近が鋭い視線…『映画刀剣乱舞』第1弾ビジュアル
映画 05/31 16:00
2018年03月29日(木)
佐藤流司&崎山つばさ、舞台『御茶ノ水ロック』で迫力生ライブ
芸能 03/29 22:22
妬良役の今村美歩が語る舞台『十二大戦』- キャラが生きている所を見せたい
アニメ 03/29 18:00
2018年03月28日(水)
断罪兄弟・弟役の長谷川慎也が語る舞台『十二大戦』- 自由気ままに演じたい
アニメ 03/28 18:00
2018年02月12日(月)
2.5次元俳優の佐藤流司、最新写真集は猫耳推し「内股が一番恥ずかしかった｣
芸能 02/12 10:00
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