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「2.5次元」の最新情報・話題まとめ

2次元のアニメ、漫画、ゲームなどを原作とする3次元の舞台コンテンツの総称。

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『3年A組』動画に反響の「テレビバ」 日テレ終了番組を4年ぶり復活

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3月のＷＯＷＯＷは“春のイケメン祭り”! 「虫籠の錠前」「髑髏城の七人」「MANKAI STAGE『A3!』」など放送

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崎山つばさ、「刀剣男士」紅白で親戚の応援団発足! 初主演映画でさらに飛躍

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清原翔、自分とは真逆の口達者な役柄は「ハードルを越えないとやれない」

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断罪兄弟・弟役の長谷川慎也が語る舞台『十二大戦』- 自由気ままに演じたい

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2018年02月12日(月)

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2.5次元俳優の佐藤流司、最新写真集は猫耳推し「内股が一番恥ずかしかった｣

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