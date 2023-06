『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』が19日に東京・日本武道館にて開催された。

『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』

『ACTORS☆LEAGUE 2023』は、2021年より続く俳優によるイベントプロジェクト。高野プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が6月19日に日本武道館、黒羽麻璃央プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Baseball』が7月3日に東京ドーム、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が10月11日に東京体育館、そしてアートをテーマとした『あくたーず☆りーぐ』が11月18日~19日によみうりランドにて開催される。

人気俳優陣が高校生となり覇権を争うという設定でゲームバトルを行い、西風高校・King Squadの高野洸、福澤侑、増子敦貴、松田昇大、桃園学園高等学校・ロイヤルプレデターの荒牧慶彦、佐奈宏紀、山田ジェームス武、ランズベリー・アーサー、宇田川高校・ダウンタウンNutsの阿部顕嵐、武子直輝、寺山武志、廣野凌大、解説を務める聖グラバー学院・Psycho-Crusherの北村諒、梅津瑞樹、木津つばさ、本田礼生、北湊高校・Grudge Orcaの三浦宏規、加藤大悟、北園涼、spi、奇奇怪怪盗団の有澤樟太郎、牧島輝が登場。また、サプライズゲストとしてクルム(岡宮来夢)が映像でコメントを寄せた。ほか実況は田口尚平が務め、Legend Gamer・KENTHE390 、支配人(オペレーター)・DJKOOらが出演、演出は植木豪が務めた。

試合前にはロイヤルプレデターとダウンタウンNuts、King SquadとGrudge Orcaの因縁を表す小芝居も繰り広げられ、ストーリー性も感じさせるイベントに。1試合目の「ニンジャラ」はダウンタウンNutsの勝利となった。

途中には荒牧所長、廣野、福澤による「なんでもエンタメ研究所」が登場し、それぞれのチーム名をコールし盛り上げる一幕も。さらに奇奇怪怪盗団の2人が盗んだものを取り返すという名目で、全チームが「奇奇怪怪リングトスジャンケン」「奇奇怪怪マッピングゲーム」という独自のアナログゲームにも挑戦した。

2試合目は「ぷよぷよテトリス2」で、昨年優勝し殿堂入りとなった解説のPsycho-Crusherを撃破すればボーナスポイントがもらえるという展開となったが、まさかのPsycho-Crusherが全敗という結果に。3試合目は「スーパーボンバーマンR」で、トーナメント形式の対戦をKing Squadが制し、最終的な優勝もKing Squadに。以下ロイヤルプレデター、Grudge Orca、ダウンタウンNutsと続いた。

各賞も発表され、ニンジャラ賞の武子は「ありがとうございます」、ぷよぷよテトリス2賞の廣野は「皆さん、ぷよぷよは右と下を押し続けるだけの簡単なゲームです!」と笑いを誘う。スーパーボンバーマンR賞の増子は「夢みたいです、ありがとうございます」、ESPRIQUE賞の加藤は戸惑い、MVPの佐奈宏紀「マジ!? やった〜」とラウンドガール風にボードを掲げた。

優勝したKing Squadのリーダーを務めた高野は「チームワークで勝てたと思えて、すごく嬉しいですね。去年からの悔しさをバネに今日も最初から頑張ってきましたけど、ボンバーマンで一気に、敦貴が見せてくれたプレイで士気が上がりましたし、カッコよかったです」と喜びを表す。福澤は「本当にこれだけの人に見てもらいながら席に座ってるのは、マジで手が震えるんですけど、洸が言うようにチームワークで優勝できてめっちゃ嬉しいです」、増子は「まさかゲームで輝ける日が来るなんて思ってなかったです。あの時のスーパープレイって僕にとってはたまたまなんですけど、練習の日々がこうした功をもたらしてくれたのかと思いました」とコメント。松田は「本当にチーム全員で戦えたなと思って、勝てた原因は、昨日洸の家でゲーム練習をしたことです!」と明かし会場からは拍手が起こる。高野も「頑張ってきました、チームで。練習してよかった!」と改めて喜びを噛み締めた。

最後に高野はプロデューサーとして「去年も思ったんですけど、本当にゲームって最高で、やっぱり予期せぬことが起こりまくって。そもそもこれが成功するかどうか、ずっとドキドキしてたんですけど、もう全部のゲームにドラマがあって。みんなめっちゃかっこよくて、そんなプレイを見られたら嬉しいし、これだけのお客さんも一緒に楽しめることがすごくすごく嬉しかったです。優勝しました。最高の1日でした」と締め括った。

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. (C)SEGA Tetris (R)&(C)1985~2023andTetristradedressareownedbyTetrisHolding. (C)Konami Digital Entertainment