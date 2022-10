『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2022』が11日に東京・東京体育館メインアリーナにて行われた。

『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2022』

『ACTORS☆LEAGUE 2022』は俳優たちが立ち上がり自ら企画プロデュース するエンターテインメントショー。高野洸プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が5月2日に幕張イベントホール(幕張メッセ)、黒羽麻璃央プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Baseball』が8月22日に東京ドームで行われ、今回岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が開催された。

今回は岡宮率いるDREAM CATERPILLARSと、牧島輝率いるSPARK SEEDSが対決。試合前にはサプライズで岡幸二郎が国歌斉唱を行い、DREAM CATERPILLARSは松田凌・田村心・山田ジェームス武・長妻怜央・岡宮、SPARK SEEDSは糸川耀士郎・田淵累生・松島勇之介・川上将大・牧島がスターティングメンバーとなった。

ハーフタイムショーではチアリーダーによる応援合戦も行われ、高野洸を筆頭にした俳優たちのダンス、WINWIN(丘山&鳥越裕貴)によるパフォーマンスが会場を盛り上げる。さらにヘッドコーチによるフリースロー対決が行われ、DREAM CATERPILLARSに1点、SPARK SEEDSに10点が加算されるという事態も。試合は白熱し、会場に集まった8,200人が熱狂。最終的には55-56と1点差でSPARK SEEDSが勝利した。

勝利チームキャプテンの牧島は「なかなかこんなに熱い気持ちになれないと思うから、貴重な経験になったし、いつかまたリベンジしてほしいなと思いました。本当にみんなかっこよかったです。最高〜!」とコメント。プロデューサーを務めた岡宮は「僕は何かに挑戦することがすごく好きて、野球帽のツバに『挑戦』って書いてプレイしていたほど好きで。初めてこうやってプロデューサーという仕事に挑戦させていただいたんですけれども、僕がせっかく挑戦させていただくならば、何か挑戦しようと思ってる人の背中を押せたりとか、夢を追いかけている人や苦しい思い悲しい思いをして、もがいたり辛かったりする人の背中を押せるような1日になるといいなと思ってプロデュースさせていただきました。そんな1日になっていたら光栄です」と涙ながらに挨拶した。

また、最後には高野、黒羽が登場し『ACTORS☆LEAGUE 2023』開催決定を発表。黒羽が「引き続き、『ACTORS☆LEAGUE』の応援をよろしくお願いします!」と語りかけると、会場は拍手に包まれた。

各賞受賞者コメント

・バチュケ賞:松島勇之介

リーゼントにして何もできないままかと思ってたんですけど、ずっとバチュケが見てくれてたんですね。次会う時には肌ピカピカにしておきます!

・ポスタライズ賞:高橋健介

舞台の演技をしてる俳優がここに集まって、これだけのお客さんに見てもらえて、配信でも相当多くの方が見てると思います。企業の皆様、これが俺たちの力です! 今後とも我々応援を、応援してくださる皆様の応援をよろしくお願いいたします。

・ハッスル賞:山田ジェームス武

みんながとにかく熱量を持って走りまくってたから、ダイブしたしボールだけは譲れないと思いました。みんなが頑張ったからこういう賞をもらえたんだと思います。本当に楽しかったです。

・ビアボール賞:糸川耀士郎

すごく嬉しいんですけど、(ビアボール隊長の)高橋健介の後釜ということで、ちょっとその辺だけ納得できてないんですけど、これからの新しいビアボールを作り出すのは俺だと思って頑張ります!

・MVP:長妻怜央

正直勝ちたかったですね……(涙する)。来夢くんが主催していただいて、本当に熱い戦いができて、最高の時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

出演者

・キャプテン 岡宮来夢(DREAM CATERPILLARS) 牧島輝(SPARK SEEDS)

・DREAM CATERPILLARS チームメンバー(五十音順)

石橋弘毅 加藤大悟 笹森裕貴 佐奈宏紀 田村心 永田聖一朗 長妻怜央 平賀勇成 寶珠山駿 松田凌 持田悠生 山田ジェームス武

・SPARK SEEDS チームメンバー(五十音順)

安東秀大郎 石川凌雅 糸川耀士郎 岩崎悠雅 川上将大 北村諒 高橋健介 立花裕大 田淵累生 土屋直武 松島勇之介 森田桐矢

・ヘッドコーチ 岸祐二(DREAM CATERPILLARS) 荒木健太朗(SPARK SEEDS)

・チアリーダー 高野洸(DREAM CATERPILLARS) 丘山晴己(SPARK SEEDS)

・解説 藤田玲

・DJ 雷太

・レポーター 唐橋充

・総合演出 植木豪