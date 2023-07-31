「のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT」出場選手のインタビューが28日に行われ、試合を直前に控えた朝倉未来が意気込みを語った。
（オススメ動画）
🎬【超RIZIN.2】朝倉未来、RIZINフェザー級王座よりもクレベルとのリベンジマッチに執念を燃やす Bellator勢との試合も現時点では考えず 出場選手インタビュー
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🎬【超RIZIN.2】ヴガール・ケラモフ、朝倉未来は「自分より勝っている面は感じられない」ベルト奪取へ豪語 出場選手インタビュー
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