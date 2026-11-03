元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人組閣】松井秀喜新監督が就任で新体制に!! 石井琢朗二軍監督が"巡回打撃コーチ"に配置転換!! 来季どうなるのか? 巨人の組閣について語ります!!」に出演。松井秀喜監督が新たに率いる巨人で、石井琢朗氏が二軍監督から巡回打撃コーチに配置転換となることについて、自身の考えを語った。

松井秀喜新監督

松井秀喜新監督

高木豊氏が石井琢朗氏の巡回打撃コーチ就任について語る

松井新監督のもと、巨人の二軍監督から巡回打撃コーチに配置転換となる石井氏について、高木氏は「まあ、やっぱりバッティングを教えるのが得意だよね」と、その指導力を評価。続けて、「監督となるとさ、なかなかやっぱりバッティングコーチがいて、口出すことができないというね」と、二軍監督という立場では打撃指導に関わりにくい面があると説明する。

その上で、「だからもう自由に一軍も二軍もバッティングを見てくれというようなね。そんな感じなのかなっていうような気もするけどね」と、配置転換の意図について自身の見方を語った。

また、巡回打撃コーチの役割について尋ねられると、「行ったり来たりだよね」と答え、「だから、一軍にいるときもあるだろうし、この選手を育ててくれって言ったら、マンツーマンでやりだすかも分からないしね」と、特定の選手を集中的に指導する可能性にも言及。そして、「そういうことなんだろうなっていうふうには思うけどもね」と、石井氏が巡回打撃コーチに配置転換となった背景を推察していた。

【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は400万回を超える再生数を記録している。

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