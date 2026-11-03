元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人組閣】松井秀喜新監督が就任で新体制に!! 石井琢朗二軍監督が"巡回打撃コーチ"に配置転換!! 来季どうなるのか? 巨人の組閣について語ります!!」に出演。松井秀喜新監督が率いる巨人に、デレク・ジーター氏らが臨時コーチとして参加する可能性について語った。

松井秀喜新監督

高木豊氏が語る松井巨人の臨時コーチ

巨人の新たなコーチ陣について、一軍打撃コーチのポストが未定であることを聞かれた高木氏は、「(ほかのコーチが)みんな教えられるよね。監督もそうやし、ヘッドもそうやし、清水もそうでしょ。ほんで巡回コーチがいるじゃない?」と、打撃指導ができる人材はそろっていると指摘。「いや、だから俺はもう別に、いなきゃいけないっていうことではないと思うんだよ」と持論を展開した。

さらに、「空席って埋める必要がないということ。あれだけの人材がいるのに」「無理して埋めても窮屈なだけじゃないかなっていうような感じはするんだよ、俺は」と語った。

その後、高木氏は「ヤンキースのジーター、臨時コーチとか。アレックス・ロドリゲスでもいいしね」と、松井氏が現役時代にニューヨーク・ヤンキースでともにプレーした選手たちの名前を挙げ、「連れてくる可能性あるよ」と予想。

その理由について、「やっぱりデレク・ジーターなんかは、松井秀喜の人間性っていうのは本当に惚れ込んでたし」と説明。「だからそういう意味では、『ちょっと一発来てよ、キャンプに』みたいな。『行くよ』みたいな感じで、自分の飛行機で飛んでくるかも」と想像を膨らませた。

また、「松井秀喜っていう人間は、メジャーに行ってもあの人間性っていうのをね、もう本当にたたえられてたし。だからそれに協力して、『あ、するよ』って言ってくれる人はたくさんいると思うよ」「声をかけたら多分来ると思うよ」と期待を寄せた。

一方、臨時コーチを招いた場合については、「話をしてくれるでいいよね」「技術的なことっていうのはさ、あれから全然違ったものになってきてるしね」と指摘。「だからこう言われてもちょっと困るよ、みたいな。今さらこれやれか、みたいになったら困るから、やっぱえい話を聞くだけでもね、いいよね」と、技術指導だけではない意義を説明した。

そして、「ヤンキースってまた特別なものがあるから、そういうプレッシャーだとかいろんなことを受けてきたと思うんだよね。それであの成績を残し、あのプレーヤーになった」と語り、「そういうことをどう考えていったのかっていう人生を語ってくれるとさ、すごく勉強になるところっていうのもあるんだなっていうふうには思うけどね」とコメント。

最後に、ジーター氏らが臨時コーチとして巨人に参加する可能性について改めて尋ねられると、「いや、ゼロじゃないっていうこと。ゼロじゃないよ、全然」と語っていた。