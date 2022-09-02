『超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』対戦カード発表記者会見が31日、ハワイで開催され、フロイド・メイウェザー、朝倉未来、平本蓮らが登場した。
＜超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38＞
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（オススメ動画）
🎬【超RIZIN】メイウェザー、朝倉未来に対し“通訳”平本蓮を投入！言いたい放題に怒り心頭！？『超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』対戦カード発表記者会見
https://youtu.be/hwPy1-Iinlo
🎬【超RIZIN】朝倉未来、メイウェザーの付き人に突き飛ばされ一触即発のピリピリムード！『超RIZIN／湘南美容クリニック presents RIZIN.38』対戦カード発表記者会見
https://youtu.be/BMiI5_TZ7ac
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