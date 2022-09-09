『超RIZIN／湘南美容クリニックpresents RIZIN.38 対戦カード発表記者会見』が6日行われ、榊󠄀原信行CEOや、伊澤星花、浜崎朱加、パク・シウ、扇久保博正、金太郎、大原樹理、シビサイ頌真、吉成名高、三浦孝太、堀口恭司らが登場した。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】三浦孝太のタイ人気に、吉成名高もちょっぴり嫉妬！？「すごくうらやましいです」『超RIZIN／湘南美容クリニックpresents RIZIN.38 対戦カード発表記者会見』
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🎬堀口恭司、朝倉未来vsメイウェザーの試合展開を予想！「クリーンヒットは無い」『超RIZIN／湘南美容クリニックpresents RIZIN.38 対戦カード発表記者会見』
https://youtu.be/chhXtDppnAs
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