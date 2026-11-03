お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが、YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』で公開された動画「【暴露】風紀委員お見送り芸人しんいちが完全解説する日本一詳しいグレープカンパニー相関図が凄すぎた【鬼越トマホーク】」に出演。元わらふぢなるおのふぢわらについて語った。

お見送り芸人しんいち

お見送り芸人しんいち

お見送り芸人しんいち、ふぢわらの才能を絶賛

所属事務所・グレープカンパニーの芸人たちについて語るなかで、しんいちは、わらふぢなるおについて「今回解散になったけど、むっちゃ止めたし、めっちゃ怒った」「先輩でめっちゃ上やけど」と告白。「キングオブコント3回連続行って、準優勝1回やって」と、同コンビの実績を振り返る。

さらに、しんいちは「ふぢわらさんの書くネタって全部おもろいから」と絶賛。鬼越トマホークからもネタ作りの才能を評価する声が上がると、「あの人、発明家やん」と、その発想力を称えた。

また、ふぢわらがナイツ・塙宣之と一緒にネタを書いているという話題にも言及。しんいちによると、塙がふぢわらにネタ作りを依頼したそうで、後日、塙から「おい、しんいち。ふぢわらの作るネタ、全部面白いぞ」と言われたという。

これを受け、しんいちは「多分あの人は、まあ大丈夫やろうな。時間の問題、(世の中に才能が)バレるのは」「ふぢわらさんはネタの職人の天才」と改めて称賛していた。

【編集部MEMO】
鬼越トマホークは、2020年6月に公式YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』を開設。これまで1,000本以上の動画を公開し、チャンネル登録者数は56万人を超える。

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