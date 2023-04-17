『RIZIN.42』追加対戦カード発表記者会見が13日に行われ、ブアカーオ・バンチャメーク、安保瑠輝也、城戸康裕ら出場選手と、榊󠄀原信行CEOが登場した。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】城戸康裕、皇治の尽力もあり念願のRIZIN初参戦！『NARIAGARI』会見での約束が果たされる『RIZIN.42』追加対戦カード発表記者会見
https://youtu.be/9mi-ZoAehbU
🎬【RIZIN】安保瑠輝也、ブアカーオとの試合でRIZIN参戦！MMAは「つまらない」と強気の発言で新ルール提案に意欲『RIZIN.42』追加対戦カード発表記者会見
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