『3150FIGHT vol.3』の公式戦とは別に、特別なエキシビションとして『ABEMAスペシャルマッチ』が開催され、皇治とヒロキングが熱戦を繰り広げた。

（オススメ動画）
🎬皇治、「朝倉未来 vs メイウェザー」を引き合いに対戦カードに不満を漏らす！『ABEMA スペシャルマッチ』by「3150FIGHT」皇治 参戦決定 発表会見
https://youtu.be/nwAH14z8Ytk

🎬皇治、『3150FIGHT』参戦でボクシング界に殴り込み！対戦相手のヒロキングを煽りまくる！『ABEMA スペシャルマッチ』by「3150FIGHT」皇治 参戦決定 発表会見
https://youtu.be/g-o50PuRxfE

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