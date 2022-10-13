格闘家・朝倉未来とお笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが7日、『VO-VO』ローンチ記者発表会に登場した。
（オススメ動画）
🎬朝倉未来、とろサーモン久保田の「BreakingDown」参戦を承諾！？ 『VO-VO』ローンチ記者発表会
https://youtu.be/NbKBiCMekgE
🎬【超RIZIN】朝倉未来、メイウェザーのパンチに「なんであれで倒れたのかな」 悔しさを滲ませる 『超RIZIN』試合後インタビュー
https://youtu.be/ftQCQIo8eGI
🎬【超RIZIN】朝倉未来、皮肉を交え試合への意気込みを明かす！対するメイウェザーはいつもより短めにトーク『フロイド・メイウェザー vs. 朝倉未来 記者会見 Final』
https://youtu.be/pVcB8ofCO68
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi