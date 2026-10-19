乃木坂46の林瑠奈が、YouTubeチャンネル『東京パソコンクラブ ～プログラミング女子のゼロからゲーム作り～』で公開された動画「【乃木坂46】大越ひなのがまさかの涙…! 強敵との戦いで弓木奈於が大活躍! 【キングダム ハーツⅢ】」に出演。23歳の誕生日を祝福され、今後の目標やミュージカル出演を通じて感じたことを語った。

林瑠奈

林瑠奈が23歳の抱負を語る「大きな人間になりたいです」

番組内で23歳の誕生日を祝福された林。「ここでも祝ってもらえると思ってなかったので。祝ってもらえる場所がいっぱいあってというか、嬉しいです」と喜びを口にした。

続いて、23歳の抱負を尋ねられると、「22歳から今年にかけてが結構自分にとって挑戦することが多かったりとか、『やってみよう』の気持ちでやってたので」と振り返り、「その中から自分がやりたいこととか目指したいものをもっと明確にしていきたいですね、23歳」と回答。さらに、「大きな人間になりたいです」と意気込んだ。

また、ミュージカルへの出演についても話題が及び、林は「グループ以外の方と長期間一緒に同じものを作るっていう経験って初めてだったので」と説明。

共演者について「皆さん先輩じゃないですか。めっちゃ年上で先輩なので」と話し、乃木坂46では自身も先輩の立場になってきたことから、「久々にがっつり学ぶ機会」と感じたという。

最後には「本当すごい方ばっかりなので、追いつきたいなって思います」と語り、番組ファンに向けて「『東パソ』がすごく盛り上がっているという反響は聞いているので、私が戻ってくるまであたため続けてもらって、またお会いできるのを楽しみにしています」とメッセージを送っていた。