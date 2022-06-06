

『Breaking Down 5』のオーディションが4日、行われた。

前回のオーディションでは、参加者同士のケンカや衝突が絶えず、大きな話題を集めたが、今回はいかに…

朝倉未来や朝倉海がオーディション後に取材に応じ、参加者の印象や今後の大会の展望などを明かした。

（オススメ動画）

🎬【ハプニング】瓜田純士がいるリングに観客が乱入！朝倉未来らに自身をアピールする目的か！？『SHARE JEWEL presents BreakingDown 4』

https://youtu.be/SZaI4xE5HyU

🎬『SHARE JEWEL presents BreakingDown 4』“⻘汁王子”三崎優太、後藤祐樹、へずまりゅうらが１分間の激闘に臨む！試合ハイライトをお届け

https://youtu.be/yDzMq4e0nF0

🎬【独占】『BreakingDown』YUGO氏、乱入事件に触れ「気概のある人間に来てほしい」と大会への挑戦者に期待『SHARE JEWEL presents BreakingDown 4』

https://youtu.be/BNdkw3Ecw64

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