朝倉未来、ヒカル、花村想太（Da-iCE）、チーフメンターの青木康時氏が27日、新番組『Nontitle～この1000万あなたならどう使う？～』制作発表会に登場。新番組と、主題歌の「ミライヘ feat. 朝倉未来」の魅力について語った。
（オススメ動画）
🎬朝倉未来、司会の質問にちょっと当惑！？ボーカルとしての挑戦は「光栄な事」新番組『Nontitle～この1000万あなたならどう使う？～』制作発表会
https://youtu.be/lOxBGPvxRoA
🎬ヒカル、マスコミとの距離に思わずツッコミ！「未来くんのパンチが届かない距離」に会場爆笑 新番組『Nontitle～この1000万あなたならどう使う？～』制作発表会
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🎬朝倉未来「ケンカ勃発しました」Da-iCE花村想太も行く末を心配！？新番組『Nontitle～この1000万あなたならどう使う？～』制作発表会
https://youtu.be/Klf90lWhj24
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