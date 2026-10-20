元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【西武黄金時代秘話】石毛宏典さんがダグアウトに初登場!! 後輩、辻さん・清原さんとの関係性は...」に出演。阪急などで活躍した簑田浩二氏について語った。

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

石毛宏典氏が評価する簑田浩二氏のプレー

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画にて、2番・ライトで簑田浩二氏を選出した石毛氏。「僕らの時は阪急の外野手だったんですけど」と切り出し、「体はあんまり大きくないですけど、バネはあるし、バッティングはいいし、送球はいいしという、もう三拍子そろった外野手ですよね」と絶賛した。

また、堀口文宏が「派手な感じではないんですけど、堅実なプレーですよね」と自身の印象を話すと、石毛氏は「ミスがない選手ですよね」とうなずき、「福さんが走るんで、そんなに細かいことは(考えなかった)。右方向も打てるんで、ケースに合わせたバッティングができる。守備も天下一品というところですよね」と、1番で選出した福本豊氏の名前を挙げながら、簑田氏の選出理由を述べた。

続けて、1番打者に福本氏、2番打者に簑田氏と、阪急で活躍した選手が並んだことに触れられると、石毛氏は「当時、西武ライオンズが強くなる前は阪急が強かったんです」と説明。「脅威でしたよ」と、当時の阪急の強さを振り返っていた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

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