元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【西武黄金時代秘話】石毛宏典さんがダグアウトに初登場!! 後輩、辻さん・清原さんとの関係性は...」に出演。阪急などで活躍した簑田浩二氏について語った。

石毛宏典氏が評価する簑田浩二氏のプレー

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画にて、2番・ライトで簑田浩二氏を選出した石毛氏。「僕らの時は阪急の外野手だったんですけど」と切り出し、「体はあんまり大きくないですけど、バネはあるし、バッティングはいいし、送球はいいしという、もう三拍子そろった外野手ですよね」と絶賛した。

また、堀口文宏が「派手な感じではないんですけど、堅実なプレーですよね」と自身の印象を話すと、石毛氏は「ミスがない選手ですよね」とうなずき、「福さんが走るんで、そんなに細かいことは(考えなかった)。右方向も打てるんで、ケースに合わせたバッティングができる。守備も天下一品というところですよね」と、1番で選出した福本豊氏の名前を挙げながら、簑田氏の選出理由を述べた。

続けて、1番打者に福本氏、2番打者に簑田氏と、阪急で活躍した選手が並んだことに触れられると、石毛氏は「当時、西武ライオンズが強くなる前は阪急が強かったんです」と説明。「脅威でしたよ」と、当時の阪急の強さを振り返っていた。