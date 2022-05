『ACTORS☆LEAGUE in Games 2022』が2日に千葉・幕張イベントホールにて開催された。

『ACTORS☆LEAGUE in Games 2022』

『ACTORS☆LEAGUE 2022』は、2021年7月20日に東京ドームで開催した黒羽麻璃央プロデュースの野球大会『ACTORS☆LEAGUE 2021』に続くプロジェクト。高野洸プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が今回幕張イベントホール(幕張メッセ)にて行われ、今後黒羽プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Baseball』が8月22日に東京ドーム、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が10月11日に東京体育館メインアリーナで行われる。

人気俳優陣が高校生となり覇権を争うという設定でゲームバトルを行い、西風高校・King Squadの高野洸、福澤侑、増子敦貴、松田昇大、桃園学園高等学校・ロイヤルプレデターの荒牧慶彦、櫻井圭登、佐奈宏紀、ランズベリー・アーサー、宇田川高校・ダウンタウンNutsの廣野凌大、武子直輝、綱啓永、寺山武志、聖グラバー学院・Psycho-Crusherの北村諒、梅津瑞樹、木津つばさ、本田礼生、Luxury☆Casterの阿部顕嵐、水江建太が登場。また、サプライズゲストとして三浦宏規がリモート出演し、黒羽麻璃央が映像でコメントを寄せた。ほか実況は田口尚平が務め、Legend Gamer・KENTHE390 、支配人(オペレーター)・DJKOOらが出演、演出は植木豪が務めた。

イベントは迫力のダンスから始まり、1試合目の「PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー!」ではダウンタウンNutsが圧勝したものの、治安の悪い様子に実況席のケンタ(水江)も「中立の立場だけどモヤっとします」と苦笑する。「ぷよぷよテトリス2」ではリョウタ(廣野)が3戦し全て敗戦しレオ(ホンダ)が強さを見せるなど会場を盛り上げる。順位としては、ロイヤルプレデターが1位に躍り出た。

一方で、ロイヤルプレデターのヨシヒコ(荒牧)が支配人に"ロイヤル賄賂"を渡したことにより、順位が変動するという一幕も。ハーフタイムショーとしては、実は強豪校メンバーだったことが明かされたLuxury☆Casterのアラン(阿部)、ケンタがOBのマリオ(黒羽)の誘導のもとで登場し、ケンタ対支配人、アラン対アキラの対決が行われた。

俳優陣が参加しているだけに、合間にはところどころ演技を見せるパートも。Psycho-Crusherが偽のゲームでハッキング行為を行おうとしていたところ、ダウンタウンNutsが防いでみせるという小芝居を経て、最終決戦前にはKing Squadのアキラへ、福岡にいるという親友のヒロキ(三浦)から電話がかかってくる。冒頭から腕の痛みを危惧していたアキラに、ヒロキからサポーターが届くという展開となっていた。

最後の「スーパーボンバーマン R」ではダウンタウンNutsを下したPsycho-Crusher、ロイヤルプレデターを下したKing Squadが決勝戦に挑み、激戦の末、1位のPsycho-Crusherが20ポイントをゲット。最後のユウ(福澤)とレオ(本田)の戦いには、実況席の2人も「いいものを見せてもらった」と満足する。すべてのゲームを終え、個人賞として「PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー!」MVP賞にダウンタウンNuts・タケシ(寺山)、「ぷよぷよテトリス2」MVPにPsycho-Crusher・レオ(本田)、「スーパーボンバーマン R」MVPにKing Squad・ユウ(福澤)、太鼓の達人 MVP賞にLuxury☆Caster・アラン(阿部)、ハッスル賞にダウンタウンNuts・リョウタ(廣野)が輝いた。

最終的には、1位Psycho-Crusher、2位ロイヤルプレデター、3位King Squad、4位ダウンタウンNutsという結果に。プロデューサーの高野は「僕らがゲームに白熱してる様子とかも楽しんでいただけたら嬉しいですし、感慨深くて。ゲームをやってきて親とかに怒られてきたメンツが集まってると思うんですよ。でも、今はこうやってゲームを使ってこんなに熱くなれるのが本当に嬉しくて、好きなことをちゃんと信じてきてよかったなと思いましたし、こんな素敵な仲間たちと出会えたことが本当に幸せだと思いました」と感謝する。「奇跡的な1日に立ち会えて本当に幸せです。みなさんにありがとうございましたと全力で伝えたいです」と頭を下げた。

開幕前コメント

・高野洸

King Squadは、ストイックにゲームと向き合っているメンバーが揃っています。各々練習を積み重ねてきて、的確なプレイで勝利をもぎ取るスタイルです。ストイックさと運を武器に、勝ち上がっていきたいと思います。全員すごく活気があって、ポジティブでチームワークのいいチームになっているので、プレイは非常に安定感があると思います。ぜひ注目していただければと思います。皆さんの応援よろしくお願いいたします!

・荒牧慶彦

この幕張メッセという大舞台に、ゲームが好きな仲間が集結して、大好きなゲームをするという最高な瞬間をみんなと一緒に楽しんでいきたいと思います。チームとしては「観客を桃色に染めてやる!」という気持ちで挑みます!

・廣野凌大

ダウンタウンNutsとして狙っている場所は、頂点・トップ・高み・優勝でございます。正々堂々と僕らなりに戦って、狼らしくちゃんと爪痕を残し、勝ち進みたいと思います。今回呼んでくれた高野プロデューサーに敬意を払ってちゃんと倒してあげたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします!

・北村諒

Psycho-Crusherは、結束力というよりは、個の力で戦っていく飛び道具が揃ったチームです。僕はみんなの力を信じているので、存分に暴れてこいと言葉をかけたいです。Psycho-Crusherとして、『ACTORS☆LEAGUEinGames2022』をCrushしていきたいと思います!

(C)見里朝希 JGH・シンエイ動画/モルカーズ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)SEGA Tetris (R)&(C)1985~2022andTetristradedressareownedbyTetrisHolding. (C)Konami Digital Entertainment Taiko no TatsujinTMSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.