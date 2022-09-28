アナスタシア・スヴェッキスカとの対決を終えた伊澤星花が25日、『湘南美容クリニック presents RIZIN.38』試合後インタビューに登場した。
RIZIN FF 公式サイト
https://jp.rizinff.com/
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