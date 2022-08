ディズニーの実写化最新作『ピノキオ』が、9月8日よりディズニー公式動画配信サービス・Disney+(ディズニープラス)独占で日米同時配信される。このたび、本作の日本版声優が決定。木彫りの人形の主人公ピノキオ役を子役の川原瑛都、ピノキオを正しい方向に導く“良心”となるコオロギのジミニー・クリケット役を俳優の山本耕史が務める。また、ピノキオとジミニー・クリケットの掛け合いがユニークな吹替版予告も併せて公開された。

ディズニーを象徴する名曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」を生んだ名作アニメーション『ピノキオ』が実写映画化。

ディズニーらしい夢と魔法のファンタジックな世界観が詰まった本作の主人公ピノキオは、孤独に暮らすおじいさんゼペットが作った木彫りの人形。ある日、妖精ブルー・フェアリーがこの人形に魔法をかけ、命を授ける。ピノキオは“本当の人間の子”になるという願いを叶えるため、学校に通うのだが、何も知らない純真無垢なピノキオにはその道中様々な誘惑や試練が待ち受けていた。

そんな世界中で愛され続けているピノキオの日本版声優を務めるのは、ドラマ『コタローは一人暮らし』のさとうコタロー役やドラマ『未来への10カウント』の折原圭太役など高い演技力を誇る子役の川原瑛都。ディズニーは川原の起用理由について「9歳の少年らしい、元気でピュアな声をもちながら、加えてとても繊細な演技力を持ちあわせています。さらに歌もとても上手なので本作のピノキオ役にぴったりだと思いました」と明かし、川原は本作で演技だけでなく名曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」の歌唱も担当している。

川原はピノキオ役に決まった時の心境を「ピノキオ役に決まって、とてもうれしかったです。アニメーションじゃないピノキオはどうやって撮影したのか考えるだけでもワクワクして、本番の日が待ちきれなかったです!」と、ディズニー声優の仲間入りを果たしたうれしさを明かした。

そして、アニメーション版にも登場する人気キャラクターで、ピノキオに善悪を教えるコオロギのジミニー・クリケット役は、10歳で舞台デビューを果たして以来映画やドラマ、舞台などで活躍し、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』やドラマ『競争の番人』など話題作の出演が続く俳優の山本耕史が務める。シルクハットに燕尾服が印象的な緑色のジミニー・クリケットは、ピノキオが危ない目にあったり、誰かに騙されそうになったりした時、ピノキオの“良心”となって正しい方向に導く重要なキャラクターだ。

ディズニーは山本の起用理由について「ジミニー・クリケットはピノキオの良心として、ピノキオに善悪を教えるとともに、やさしさ、そして愛に溢れたとても大切なキャラクターです。山本耕史さんは、舞台やドラマなどで圧倒的な存在感を魅せる高い演技力はもちろん、ジミニーのピノキオを想う優しさと愛を表現して頂ける方だと思いました。また、歌唱力も抜群ですので、音楽面でも本作を彩って頂ける、ジミニーにピッタリな方だと思います」と明かしている。

ジミニー役に決まった山本は「『ピノキオ』は本当に昔から有名なので知っていたのですが、記憶が古いか見た時が若すぎたのか、ストーリーを全部は把握できていなかったんです。改めてジミニー・クリケットのことを調べ、ピノキオと冒険をともにするキャラクターだと気付いたときは、この大役に挑戦できるきっかけを与えてくれたことがとてもうれしかったです」と喜びを語った。

併せて公開された吹替版予告では、川原が演じるピノキオと山本が演じるジミニー・クリケットのユニークな掛け合いも。嘘をついて鼻が伸びてしまったピノキオに対し、「妖精の魔法みたいだね。天狗も真っ青だな」と返すジミニー・クリケット。2人の息の合った演技の他にも、命が宿ったピノキオの可愛らしい姿や学校に通う中で出会うキャラクターたち、そして美しいファンタジックな世界が広がっている。「ゼペットの息子になりたい」という願いを持つピノキオとゼペットの“願いを叶える物語”に注目だ。

(C)2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved