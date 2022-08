元モーニング娘。の後藤真希が25日、YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』にて、モーニング娘。「I WISH」をアンプラグドの生演奏をバックに歌唱する動画を公開した。

6月15日に投稿した動画内にて、“歌ってみた”動画30本投稿企画に挑戦することを発表した後藤。さらに、投稿曲を引っ提げたライブツアー『歌ってみた~Songs of You and Me !~』を今秋開催することも明かした。

そして今回は、モーニング娘。が2000年にリリースし、ファンの間でも依然として人気が高い名曲「I WISH」を披露。アンプラグドの生演奏による大人なアレンジで後藤が歌い上げている。