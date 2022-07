元モーニング娘。の後藤真希が11日、YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』にて、スピッツ「チェリー」の“歌ってみた”動画を公開した。

後藤真希

6月15日に投稿した動画内にて、“歌ってみた”動画30本投稿企画に挑戦することを発表し、投稿曲を引っ提げたライブツアー「歌ってみた~Songs of You and Me!~』を今秋開催することを明かしていた後藤。シャ乱Q「ズルい女」を皮切りに、鈴木亜美「BE TOGETHER」、Aimer「残響散歌」などをこれまで披露している。

そして今回、同企画の第7弾としてスピッツの名曲「チェリー」を披露。今の後藤だからこそ表現できる切なさや温かみを感じられる仕上がりとなっている。