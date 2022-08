元モーニング娘。の後藤真希が2日、YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』にて、宇多田ヒカル「君に夢中」の“歌ってみた”動画を公開した。

後藤真希

現在、今秋開催のライブツアー「歌ってみた~Songs of You and Me!~」に向け、「30曲歌ってみた企画」に挑戦中の後藤。その第15弾として、今回は宇多田ヒカル「君に夢中」を披露した。

後藤は、踊りだしたくなるようなリズムの波に乗りながら、ファルセットと低音をスムーズに行き来し、複雑でメロウな世界観を見事に表現。アーティストとしての力量の高さが存分に発揮された仕上がりとなっている。