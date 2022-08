元モーニング娘。の後藤真希が22日(20:00〜)、YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』にて、欅坂46「サイレントマジョリティー」の“歌ってみた”動画を公開する。

後藤真希

6月15日に投稿した動画内にて、“歌ってみた”動画30本投稿企画に挑戦することを発表した後藤。さらに、投稿曲を引っ提げたライブツアー『歌ってみた~Songs of You and Me !~』を今秋開催することも明かした。

そして今回は、30曲歌ってみた企画の22曲目として、欅坂46の1stシングル「サイレントマジョリティー」を披露。平成の終わりに、これまでのアイドル像を打ち砕くイメージで鮮烈なデビューを果たした欅坂46を代表する同作を、平成の盛り上がりと共にモーニング娘。のエースとして日本を沸かせてきた後藤真希がカバーする。