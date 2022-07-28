人気漫画「呪術廻戦」(作:芥見下々)を初舞台化した舞台「呪術廻戦」の公開ゲネプロが15日に東京・天王洲銀河劇場にて行われた。
＜公演日時＞
東京：2022年7月15日（金）〜7月31日（日） 天王洲 銀河劇場
大阪：2022年8月4日（木）〜8月14日（日） メルパルクホール大阪
7月15日、8月14日にはU-NEXTにてライブ配信も実施
＜キャスト＞
虎杖悠仁 役：佐藤流司
伏黒 恵 役：泰江和明
釘崎野薔薇 役：豊原江理佳
七海建人 役：和田雅成
真人 役：太田基裕
夏油傑役：藤田玲
五条 悟 役：三浦涼介
禪院真希 役 : 高月彩良
狗巻 棘 役 : 定本楓馬
パンダ 役 : 寺山武志
他
(C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
（記事＆写真）
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（オススメ動画）
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