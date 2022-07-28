

人気漫画「呪術廻戦」(作:芥見下々)を初舞台化した舞台「呪術廻戦」の公開ゲネプロが15日に東京・天王洲銀河劇場にて行われた。

＜公演日時＞

東京：2022年7月15日（金）〜7月31日（日） 天王洲 銀河劇場

大阪：2022年8月4日（木）〜8月14日（日） メルパルクホール大阪

7月15日、8月14日にはU-NEXTにてライブ配信も実施

＜キャスト＞

虎杖悠仁 役：佐藤流司

伏黒 恵 役：泰江和明

釘崎野薔薇 役：豊原江理佳

七海建人 役：和田雅成

真人 役：太田基裕

夏油傑役：藤田玲

五条 悟 役：三浦涼介

禪院真希 役 : 高月彩良

狗巻 棘 役 : 定本楓馬

パンダ 役 : 寺山武志

他

(C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会

（記事＆写真）

📸佐藤流司、舞台「呪術廻戦」開幕で「最高のエンタメ」アクション・ダンス・歌・笑い満載

https://news.mynavi.jp/article/20220715-2400269/

（オススメ動画）

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