

2018年から『週刊少年ジャンプ』で連載中のマンガ『呪術廻戦』（原作：芥見下々）の初の舞台化作品、舞台「呪術廻戦」の 製作発表会が13日、都内で行われ、主演の佐藤流司の他、泰江和明、豊原江理佳、 和田雅成、太田基裕、藤田玲、三浦涼介、演出の小林顕作、週刊少年ジャンプ編集長中野博之が登場した。

＜公演日時＞

東京：2022年7月15日（金）〜7月31日（日） 天王洲 銀河劇場

大阪：2022年8月4日（木）〜8月14日（日） メルパルクホール大阪

＜キャスト＞

虎杖悠仁 役：佐藤流司

伏黒 恵 役：泰江和明

釘崎野薔薇 役：豊原江理佳

七海建人 役：和田雅成

真人 役：太田基裕

夏油傑役：藤田玲

五条 悟 役：三浦涼介

禪院真希 役 : 高月彩良

狗巻 棘 役 : 定本楓馬

パンダ 役 : 寺山武志

他

(C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会

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