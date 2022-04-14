2018年から『週刊少年ジャンプ』で連載中のマンガ『呪術廻戦』（原作：芥見下々）の初の舞台化作品、舞台「呪術廻戦」の 製作発表会が13日、都内で行われ、主演の佐藤流司の他、泰江和明、豊原江理佳、 和田雅成、太田基裕、藤田玲、三浦涼介、演出の小林顕作、週刊少年ジャンプ編集長中野博之が登場した。
＜公演日時＞
東京：2022年7月15日（金）〜7月31日（日） 天王洲 銀河劇場
大阪：2022年8月4日（木）〜8月14日（日） メルパルクホール大阪
＜キャスト＞
虎杖悠仁 役：佐藤流司
伏黒 恵 役：泰江和明
釘崎野薔薇 役：豊原江理佳
七海建人 役：和田雅成
真人 役：太田基裕
夏油傑役：藤田玲
五条 悟 役：三浦涼介
禪院真希 役 : 高月彩良
狗巻 棘 役 : 定本楓馬
パンダ 役 : 寺山武志
他
(C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
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