女優の前田敦子、モデルの森泉、俳優の鈴木伸之、お笑いコンビ・EXITらが21日、東京・渋谷の「ドルチェ＆ガッバーナ × 呪術廻戦」ポップアップストアを訪れ、フォトコールに応じた。
（記事＆写真）
📸EXIT、ドルガバ×呪術廻戦コーデに大満足「可愛い」「オシャレ」
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（オススメ動画）
🎬EXIT、公開イチャイチャ!? ドルガバ×呪術廻戦コーデでお互い絶賛「かわいいね」「ドルチェ＆ガッバーナ x 呪術廻戦」 ポップアップストア フォトコール
https://youtu.be/x8cv_qjSZCE
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