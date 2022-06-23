映画『ソー：ラブ＆サンダー』(7月8日公開)の大ヒット祈願イベントが22日、東京・赤城神社で行われ、ザ・ドリフターズの高木ブー、声優の三宅健太、お笑いコンビ・見取り図が参加した。
（記事＆写真）
📸見取り図、高木ブーとの初対面に感激「レジェンド」「お会いできて光栄」
https://news.mynavi.jp/article/20220622-2375644/
（オススメ動画）
🎬見取り図、ファンの期待背負い『M-1』敗者復活へ意気込み「優勝したい」 映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』ブルーレイ&DVDリリース記念イベント
https://youtu.be/-fFqhRN0ibs
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