お笑いコンビのオズワルド、女優の黒木瞳が13日、『ピュアナチュールヨーグルト 国際味覚アワード受賞記者発表会』に登場した。
（オススメ動画）
🎬オズワルド伊藤、相方・畠中の解答に「素敵」『ピュアナチュールヨーグルト 国際味覚アワード受賞記者発表会』
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