人気お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が15日、「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベントに登場した。
（オススメ動画）
🎬見取り図・盛山、イベント中キレてフリップを投げ捨てる！？コンビ間の“キャッチコピー格差”も吐露「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベント
https://youtu.be/ZW5kN1CGB5w
🎬【コンビ愛】見取り図リリー、つい相方の絵を描いてしまう！盛山、ツッコみながらもさりげなく褒めちゃう「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベント
https://youtu.be/rMdWldrP1QQ
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