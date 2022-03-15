人気お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が15日、「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベントに登場した。

（オススメ動画）
🎬見取り図・盛山、イベント中キレてフリップを投げ捨てる！？コンビ間の“キャッチコピー格差”も吐露「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベント
https://youtu.be/ZW5kN1CGB5w

🎬【コンビ愛】見取り図リリー、つい相方の絵を描いてしまう！盛山、ツッコみながらもさりげなく褒めちゃう「サッポロ LEMON‘S FREE（レモンズフリー）」発売記念イベント
https://youtu.be/rMdWldrP1QQ

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