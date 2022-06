韓国のMnetによるオーディション番組「Girls Planet999:少女祭典」から誕生したグローバルガールズグループ「Kep1er」。

“K-POP界の女王”の座を懸けたサバイバル番組「QUEENDOM2(クイーンダム2)」の出演中には、そのパワフルなパフォーマンスで幾度となくトレンド入りし、放送終了後もますます注目を集めています。

今回は、そんな話題沸騰中の次世代ルーキー・Kep1erのメンバープロフィールを紹介。さらに、グループが持つ魅力や人気曲なども詳しく解説します。今後さらなる活躍が期待されるKep1erをチェックしておきましょう!

Kep1erとは?

Kep1erは、WAKE ONEエンターテインメントに所属する9人組のガールズグループです。Kep1erと書いて「ケプラー」と読み、メンバーは韓国人6人、日本人2人、中国人1人で構成されています。

1月に発売した1stミニアルバム『FIRST IMPACT』は発売初日に15万枚超のセールスを記録し、ガールズグループデビューアルバムの初日売上歴代1位の記録を達成しました。さらにiTunesでは日本やベトナム、マレーシアなど計11ヵ国の全ジャンルチャートで1位、K-POPジャンルチャートでは23ヵ国で首位を獲得しています。

新人らしからぬ活躍で早くも存在感を放つKep1erは、第4世代をリードするアイドルグループと言っても過言ではありません。

Kep1er が生まれたガルプラって?

「Girls Planet 999:少女祭典」通称「ガルプラ」は、『PRODUCE』シリーズなどの人気オーディション番組を手掛けたCJ ENMによるグローバルガールズグループデビュープロジェクトです。

応募者総数約1万3,000人の中から韓国・日本・中国の各地域で行われたオーディションを通過した33人、計99人が参加し、地域を超えた仮想世界「ガールズプラネット」で夢に向かって成長していく姿が放送されました。

参加者には一般人をはじめ現役アイドルや元アイドル、大手芸能事務所の練習生、過去のオーディション番組経験者などが集結。わずか9席しかないデビューの座をかけてさまざまなミッションに挑むハイレベルな闘いは多くの反響を呼びました。

Kep1erのデビュー日はいつ?

2022年1月3日に1stミニアルバム『FIRST IMPACT』でKep1erは待望のデビューを果たしました。当初は2021年12月14日の予定でしたが、スタッフの新型コロナウイルス感染によりデビュー日を延期しています。

リード曲「WA DA DA」のMVは公開されてからわずか5時間ほどで300万回、約1ヵ月で5,500万回の再生回数を記録。その後も伸び続け、4月には再生回数1億回を突破しました。

Kep1erの活動期間

Kep1erはプロジェクトグループのため期間限定での活動となり、活動期間は2年6ヵ月を予定しているそうです。

同じようにプロジェクトグループとして活動していたIZ*ONE(アイズワン)も、2021年4月に惜しまれながらも活動期間を終えました。

Kep1erも活動期間終了後には、IZ*ONEのように新グループやソロ、俳優などそれぞれの道へ進むことが予想されます。

Kep1erのグループ名の由来

「Kep1er」というグループ名は、「Kep」が自分たちの夢を掴んだ、「1」が1つになって最高になるという2つの意味が込められている造語です。2021年10月22日に放送されたガルプラの最終話で発表されました。

ちなみにKep1erのグループ挨拶は「Catch your eyes! Catch your mind! (視線と心を奪う! )」です。2022年6月4日に日本公式ツイッターとなるKep1er JPが開設された際の動画では、「Catch your eyes! Catch your mind! こんにちはKep1erです」と日本語で挨拶を披露しています。

Kep1erのファンクラブ名

1月3日にオンラインで行われたデビューアルバム発売記念のショーケース内で公式ファンクラブ名が「Kep1ian(ケプリアン)」に決定。

Kep1ianとは「いつもそばでKep1erを支えてくれる人」という意味で、メンバー9人の意見をまとめて決定されました。

Kep1erのメンバープロフィールを年齢順に紹介!

9人それぞれが多彩な個性を持つKep1er。ここからは、各メンバーの詳しいプロフィールを年齢順に紹介していきます。

チェ・ユジン

名前 チェ・ユジン 年齢 25歳 生年月日 1996年8月12日 出身地 韓国 全羅北道 全州市 完山区 身長 163cm 最終順位 3位

韓国でも人気の“ウサギ顔”が特徴のチェ・ユジン。Kep1erの中では最年長でリーダーを務めています。ユジンは2015年に「CLC(シーエルシー)」のメンバーとしてデビューを経験しており、2回目のデビューになることからメンバーを支えるお姉さん的存在です。

ステージにかける思いは人一倍強く、ストイックな性格でも知られるユジンはキレのあるダンスが持ち味。安定感抜群のステージでKep1erのパフォーマンスを支えています。

そんなプロ意識の高さが魅力のユジンですが、実は愛嬌が大得意。最年少メンバーのイェソにも負けない可愛い仕草で多くのファンを虜にしています。

シェン・シャオティン

名前 シェン・シャオティン 年齢 22歳 生年月日 1999年11月12日 出身地 中国 四川省 成都区 身長 168cm 最終順位 9位

まるでお姫様のような圧倒的なビジュアルが目を引くシェン・シャオティン。Kep1erでは唯一の中国人メンバーです。

ステージで見せるしなやかな美しいダンスが魅力のシャオティンは社交ダンスの経験者。さまざまな大会に出場し、数多くの賞を獲得してきたといいます。

華やかな見た目に反して性格は控えめで、ガルプラのミッションでセンターを務めた際には「どうして前に出てこないの? 」とトレーナーに指摘を受けたほど。一方で、 “自分に厳しい完璧主義者”という芯の強い一面もあり、慣れない韓国語を一生懸命理解しようとする姿は思わず応援したくなります。

坂本舞白

名前 坂本舞白 年齢 22歳 生年月日 1999年12月16日 出身地 日本 東京都 身長 157cm 最終順位 8位

チャームポイントのえくぼが印象的な日本人メンバーの坂本舞白。Kep1erではサブリーダーを務め、流暢な韓国語を活かし通訳としても活躍しています。

舞白は元JYPの練習生でITZYのメンバーらとともにトレーニングを積んでいましたが、デビューには至らずJYPを退社。その後、夢を叶える最後のチャンスとして参加したガルプラで、見事デビューを勝ち取りました。

ITZYのイェジはVLIVEの生配信を通じて舞白のデビューを祝福。「本当に一生懸命で誠実で、こんな優しい人は見たことがない」と語っており、舞白の人柄の良さがうかがえます。ガルプラでは多くのミッションでチームリーダーを務め、勝利へと導きました。優れたリーダーシップと確かな実力で今後のKep1erを引っ張る存在になるでしょう。

キム・チェヒョン

名前 キム・チェヒョン 年齢 20歳 生年月日 2002年4月26日 出身地 韓国 釜山広域市 蓮堤区 身長 161cm 最終順位 1位

天使のような歌声と透き通るような白い肌が特徴的なキム・チェヒョン。アイドルになるため中学を中退しソウルに上京した彼女は、SMエンターテインメントで練習生を経験した期間を含め計6年間の練習生期間を過ごしてきました。

ガルプラ出演時には、「なぜアイドルになりたいのか」という質問に対し「他のことを楽しくできる自信がない。この6年が無駄ではなかったということを見せたい」と語るなど、一直線に夢を追いかける努力家な一面を持っています。その努力が実り、ガルプラ最終回では見事1位を獲得しデビューを掴み取りました。

そんな彼女は、高い歌唱力でKep1erのメインボーカルとしての活躍が期待されています。

キム・ダヨン

名前 キム・ダヨン 年齢 19歳 生年月日 2003年3月2日 出身地 韓国 ソウル特別市 銅雀区 身長 158cm 最終順位 4位

リスのようなキュートな見た目が特徴のキム・ダヨン。ガルプラのミッションでBLACKPINKの「Ice Cream」を披露した際には1人で振り付けや動線、フォーメーションのすべてを考え、抜群のセンスを発揮しました。

キレがあるだけでなく目線や眉、全体の表情、息づかいまでコントロールされたダヨンの完璧なパフォーマンスには視聴者も釘付け。ダンシングクイーンと呼ばれるのも納得です。

また音楽番組で生歌を披露した際には、「インパクトのある重要なポジションを任されているだけあって素晴らしい実力の持ち主」と大絶賛。ラップ、ボーカルの実力まで兼ね備えているダヨンはオールラウンダーとして活躍していくでしょう。

江崎ひかる

名前 江崎ひかる 年齢 18歳 生年月日 2004年3月12日 出身地 日本 福岡県 身長 155cm 最終順位 7位

タレ目が特徴的なベビーフェイスの日本人メンバー江崎ひかる。パワフルなダンスが持ち味で、ガルプラでもその高いダンススキルを発揮し最初の評価では1位を獲得しています。

特技にはラップを挙げており、NCT Uの「Misfit」をカバーした動画が公開された際には、ファンから「ラップトーンが良すぎる」「韓国語の発音が上手」と称賛の声が上がりました。

ステージでは迫力満点のダンスと完璧な表情管理が印象的なひかるですが、普段は天真爛漫でファンからは「赤ちゃん」と呼ばれており、そのギャップも魅力の一つです。Kep1erの中では一番小柄でありながら圧倒的な存在感を放つ彼女から今後も目が離せません。

ヒュニン・バヒエ

名前 ヒュニン・バヒエ 年齢 17歳 生年月日 2004年7月27日 出身地 韓国 ソウル特別市 身長 166cm 最終順位 2位

モデルのようなスラっとした長い手足が印象的なヒュニン・バヒエ。ドイツ系アメリカ人の父と韓国人の母の間に生まれ、兄は「TOMORROW X TOGETHER」のヒュニンカイ、姉は「VIVA」というガールズグループで活動経験がある芸能一家としても有名です。

ユーモアのある性格で、過去に放送されたYouTube生配信番組では「目が合うと面白い表情をしてくる」と他のメンバーから暴露されていました。持ち前の明るさで日頃からメンバーを笑顔にしているようです。

また、英語が堪能なためKep1erの英語担当でもあるバヒエ。今後Kep1erの活躍の場が世界へ広がっても安心できる頼もしい存在ですね。

ソ・ヨンウン

名前 ソ・ヨンウン 年齢 17歳 生年月日 2004年12月27日 出身地 韓国 京畿道 議政府市 身長 158cm 最終順位 5位

キリッとした顔立ちと笑った時の三日月目が特徴的なソ・ヨンウン。ガルプラの初回登場ではNCT127の「英雄」を披露し、鋭い眼力と力強いパフォーマンスで注目を集めました。

「Kep1erのムードメーカーは? 」という質問で多くの票を集め、ガルプラでも面白キャラを確立していましたが、意外にも普段は静かで、人と一緒にいることでエネルギーが増すタイプなのだとか。その一方で、面倒見がよくメンバーの気遣いができるしっかりした一面を持ち、年上メンバーからも頼りにされているようです。

ダンス、ボーカル、ラップ全てにおいて高い評価を得る彼女はQUEENDOM2でも多様な魅力を発揮し、さらにファンを増やしています。

カン・イェソ

名前 カン・イェソ 年齢 16歳 生年月日 2005年8月22日 出身地 韓国 仁川広域市 南洞区 身長 157cm 最終順位 6位

妖精のような愛くるしいルックスが目を引くKep1erの最年少メンバー、カン・イェソ。子役出身で数々のドラマや映画に出演した経験を持つほか、「CutieL」というキッズグループや「Busters」というガールズグループでの活動経験もあります。

ガルプラのミッションでは長い芸能活動で磨かれた表現力を披露し、トレーナーたちも大絶賛。特にイ・ソニの「Fate」のダンスミッションでは緩急のあるパフォーマンスと儚い表情で視聴者の涙を誘いました。

メンバーの舞白とは同じ所属事務所で、本当の姉妹のような関係なのだとか。そんな2人の仲の良さはファンの間でも話題になっています。現在はアイドル活動に専念していますが、女優活動の再開にも期待したいですね。

Kep1erにはさまざまな経歴を持ったメンバーがいます

Kep1erの魅力って?

圧倒的なパフォーマンスで多くのファンを惹きつけてやまないKep1er。ここでは、そんなKep1erの魅力について紹介していきます。

圧倒的なパフォーマンススキル

ハイレベルなオーディションを勝ち抜いてデビューを掴んだだけに、ボーカル、ダンス、ラップそれぞれの実力者が揃ったKep1er。「QUEEMDOM2」に出演した際には、新人とは思えないカリスマ性あふれるパフォーマンスを見せ世界中のファンを魅了しました。

また、音楽番組「M COUNTDOWN」で1位を獲得しアンコールステージに立った際は、音源と変わらぬ安定した歌声を披露。その実力の高さに多くのファンから称賛の声が寄せられました。次々と新しいガールズグループがデビューする中、そのハイレベルなパフォーマンススキルで早くも頭角を現しています。

世界が注目するK-POP第4世代のスーパールーキー

彼女たちが世界各国で注目を集めていたのはデビュー前からで、ガルプラのオーディションでは世界175ヵ国ものファンがグローバル投票に参加しました。放送時の累計投票数は1億297万票にも及び、最終回には全世界のTwitterトレンドのトップに。

また、韓国で2022年5月3日に行われた「2022ブランド顧客ロイヤリティ大賞」では新人アイドル部門を受賞し、その人気を証明しました。

日中韓のグローバルな絆

Kep1erは日本人・韓国人・中国人のメンバーで構成された多国籍アイドルグループ。活動拠点は韓国ですが、日本人メンバーのひかるや中国人メンバーのシャオティンは韓国で生活を始めてからまだ日が浅いため、韓国語が分からない場面も少なくありません。

そんな中、VLIVEの生配信では、韓国人メンバーのイェソがひかるに通訳したり、中国語を勉強中の舞白がシャオティンに通訳したりとお互いに助け合う場面が見られ、多くのファンが心を打たれています。

また、韓国の番組「IDOL LIVE」でリレー式の質問コーナーに挑んだ際には、質問の内容が分からず困っていたひかるが舞白に助けを求め、その間にいたシャオティンも必死に意味を伝えようとする姿が印象的でした。多国籍グループならではの強い絆も彼女たちの魅力といえるでしょう。

Kep1erの人気曲を紹介

Kep1er初のミニアルバム『FIRST IMPACT』は、Kep1erのエネルギッシュな魅力を堪能できる1枚。今回はその中から人気のおすすめ曲を3つ紹介します。

デビュー曲のWA DA DA

Kep1erのデビューミニアルバム『FIRST IMPACT』のタイトル曲「WA DA DA」は、ビッグルームハウスを基調としたアップテンポなダンス曲で、ガールクラッシュな魅力満載の一曲です。

サビでは“WA DA DA”というキャッチーなワードが繰り返され、その中毒性の高さも話題に。MVは宇宙を連想させるコンセプトで、現在(2022年6月)は再生回数1億回を超えるほどの人気を集めています。

韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」では3冠を達成し、ガールズグループ史上最短の地上波音楽放送1位の記録を作る好成績を収めました。

MVSK

「MVSK」は、シックかつゴージャスな雰囲気が印象的な楽曲。タイトルには、“MASK(仮面)に隠されている本来の姿を現す”という意味が込められており、MASKの「A」を反対にした「V」を使い「MVSK」と表現しています。

彼女たちのカリスマ性が引き立つダンスは、ガルプラのダンストレーナー、チャン・ジュヒとペク・グヨンが振付を担当。目線と仕草がセクシーな洗練されたパフォーマンスに注目してみてください。

Shine (Kep1er Ver.)

ガルプラ最終回のミッションで披露された「Shine」。ミニアルバムにはKep1er ver.として収録されており、ファンへの思いが込められているという歌詞が印象的な一曲です。

デビューショーでは、曲のコンセプトにぴったりなかわいらしい衣装で披露し、さらにファンを熱狂させました。曲の終盤の2人で1つのハートを作るパフォーマンスの際、シャオティンは手で小さく片割れハートを、ダヨンは腕をめいっぱい使った片割れハートを作ってしまい、いびつなハートが出来上がったお茶目なシーンも見逃せません。

ぜひKep1erのMVやステージ映像を見てみてください

Kep1erの今後の活躍に注目

今回は、Kep1erのメンバーやグループの魅力などについて詳しく紹介してきました。

Kep1erは6月20日に2ndミニアルバム『DOUBLAST』でカムバックし、前回のガールクラッシュな雰囲気とは打って変わった爽やかなコンセプトに関心が集まっています。今回のカムバックでもKep1erらしい圧巻のステージを見せてくれることでしょう。

Kep1erの魅力をもっと知りたいという方は、ぜひ公式YoutubeやTwitterなどもチェックしてみてくださいね。