ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの長谷川慎のファースト写真集『CHARACTER』(8月3日発売 小学館 2,860円/160ページ A4変型)のカバー画像4種が13日、公開された。

2017年にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてデビュー後、日本テレビ系ドラマ『PRINCE OF LEGEND』などの出演で俳優としても活動の場を広げた長谷川。昨年にはファッション誌『ViVi』の「国宝級 NEXT イケメンランキング 2020(下半期)」にランクインし、話題を集めた。

自身初のソロ写真集となる同作では、体脂肪率3%と極限まで鍛え抜いた肉体美を披露。エイトパックの腹筋を惜しみなく見せたヌーディーな撮影のほか、クラシックな建物で細身の黒スーツに丸眼鏡姿や、アメリカンダイナーでは革ジャン×リーゼントのロックなスタイル、高級ホテルのバーやスイートルームで撮影された映画のワンシーンのようなカットなど、長谷川の様々な“キャラクター”を表現した1冊になっている。

今回公開されたカバー画像は通常版に加え、Loppi・HMV版、楽天ブックス版、EXILE TRIBE STATION版の全4種。通常版は、スイートルームのベッドでの自然な色気が感じられる1枚を採用。Loppi・HMV版では、アメ車の運転席からこちらを見つめるクールな表情を見せ、楽天ブックス版は本人お気に入りの黒スーツに丸眼鏡姿のカット、EXILE TRIBE STATION版は、芸術的な空間に上下ジャージ姿という本人のこだわりが凝縮された1枚となっている。