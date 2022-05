ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの長谷川慎が、8月3日にファースト写真集『CHARACTER』(小学館 2,860円/160ページ A4変型)を発売することがわかった。

2017年にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてデビュー後、日本テレビ系ドラマ『PRINCE OF LEGEND』などに出演し、俳優としても活動の場を広げ、昨年にはファッション誌『ViVi』の「国宝級 NEXT イケメンランキング 2020(下半期)」にランクインし、話題を集めた長谷川。

自身初のソロ写真集となる同作では、体脂肪率3%と極限まで鍛え抜いた肉体美を披露。エイトパックの腹筋を惜しみなく見せたヌーディーな撮影のほか、クラシックな建物で細身の黒スーツに丸眼鏡姿や、アメリカンダイナーでは革ジャン×リーゼントのロックなスタイル、高級ホテルのバーやスイートルームで撮影された映画のワンシーンのようなカットなど、長谷川の様々な“キャラクター”を表現した1冊になっている。

また、写真集の撮影では、異例のビッグプロジェクトも敢行されており、今後、写真集公式SNSで徐々に公開されていく予定だ。本人コメントは以下の通り。

■THE RAMPAGE from EXILE TRIBE・長谷川慎

ファースト写真集『CHARACTER』は僕の頭の中にあるイメージを全て形にして個性を爆発させた作品になっています。写真集の中の自分はもはや“長谷川慎”ではなく1つ1つのシーンが別人のようで、変幻自在に性格/人格=“CHARACTER”を変化させながら写真集という作品を創りあげています。今までの人生の中で1番輝いている瞬間が詰まっていて、これからのアーティスト活動への可能性と振り幅を感じられると思います。皆さん、ぜひ手に取って何かを感じていただけたら幸いです。